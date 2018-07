Le secteur du handicap à nouveau bénéficiaire des 38èmes Fêtes Tyroliennes à Eupen

C’est l’histoire d’une idée germée dans l’esprit de cinq eupenois en 1981. A l’occasion de l’année des personnes handicapées, ils décident d’organiser un événement au bénéfice d’associations qui sont au service des personnes handicapées en communauté germanophone: des Fêtes Tyroliennes. Une ASBL, LOVOS, est fondée, et 37 ans plus tard, rien n’a changé: les Fêtes Tyroliennes se portent toujours aussi bien et les bénéfices engrangés sont substantiels. Plusieurs centaines de milliers d’euros ont ainsi été distribués aux associations actives dans le secteur du handicap.

Pendant trois jours, l’ambiance tyrolienne présidera aux destinées de l’édition 2018 dont l’invité d’honneur est le Tyrol du Sud et ses reliefs contrastés. L’événement a grandi: de plus en plus de vedettes renommées de la chanson populaire, groupes folkloriques, orchestres et associations figurent à l’affiche des trois journées de fête célébrée par des milliers de personnes sur et aux alentours de la Werthplatz, au cœur de la capitale de la Communauté Germanophone.

L’invitée 2018, la région du Sud Tyrol, présentera ses atouts touristiques durant les trois jours de fête sous le chapiteau de la WerthPlatz avec en sus un concert "open air" à la ville basse, Schilsweg, de 19 à 21h le vendredi 27 juillet avec entrée libre.

Dès 21h au chapiteau s’ensuivra la traditionnelle "Hüttengaudi" avec DJ et le Band bavarois "Blechblos’n", soirée où l’on présentera aussi des costumes folkloriques.

Mais l’épicentre des fêtes se situera le samedi 28 juillet à l’occasion de la grande soirée tyrolienne sous le chapiteau dès 20h: devant une foule compacte se succéderont les vedettes des fêtes 2018: Vincent et Fernando, Die Ladiner et Nicole Stuffer, Rosanna Rocci ainsi que plusieurs groupes et orchestres folkloriques. L’ambiance de la soirée atteint chaque année son paroxysme grâce aux chansons entrainantes, reprises par le public qui n’hésite pas à iodler dès les premières notes, culottes courtes en cuir à l’appui! Il vous en coûtera 30 € en prévente et 35 € sur place.

Les fêtes tyroliennes s’achèveront le dimanche 29 juillet par une matinée musicale dès 11h30 Werthplatz animée par plusieurs groupes musicaux et dansants.