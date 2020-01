Le secrétaire d'Etat américain à l'Agriculture a visité un élevage de Blanc bleu belge à Awans

Sonny Perdue, le secrétaire d'Etat américain à l'Agriculture, a visité un élevage ce dimanche à Awans. Il voulait en savoir plus sur la production du Blanc Bleu Belge. C'est l'occasion d'un coup de projecteur sur ce label bien connu mais qui traverse une véritable crise aujourd'hui.

Dans sa ferme, Eric Coheur, éleveur de Blanc bleu belge à Awans, près de Liège, est particulièrement fier de recevoir le secrétaire d'Etat américain à l'Agriculture. Au cours de la visite, le producteur de viande en profite pour interpeller les personnalités présentes. "Aujourd'hui, je suis très tracassé pour l'avenir de mon fils. Si les bonnes décisions ne sont pas prises très vite, l'élevage wallon va disparaître".

Il est vrai que la situation dans le secteur de la viande se dégrade depuis 2013. Les éleveurs expliquent qu'ils choisissent pourtant les meilleurs aliments pour nourrir le bétail. "Ici, principalement, les vaches mangent trois choses: de l'herbe -c'est du préfané que l'on met en ballot pour stocker pour l'hiver-, des pulpes de betterave et du maïs, ce sont les trois aliments principaux. A côté de ça, on rajoute un petit peu de la paille dans la ration et un petit peu de la mélasse pour donner un goût sucré et ça amène un peu des protéines. On donne aussi un peu de minéraux pour complémenter la ration pour qu'elle soit équilibrée en oligo-éléments", explique Eric Coheur.

On respecte le choix des consommateurs mais on leur dit d'essayer au moins de prendre de la viande locale

Lorsque les éleveurs de Blanc bleu belge entendent parler d'importation de viande dans notre pays, ils réagissent. Eric Coheur explique la situation: "On nous demande de plus en plus de choses pour être bien pour le consommateur et on est d'accord avec ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais ce qui est importé, on ne sait pas ce que les bêtes mangent, on ne sait pas les normes qui sont respectées dans les autres pays. Et ça, ça nous énerve fortement".

Aujourd'hui, les consommateurs mangent moins de viande. Les éleveurs essayent de garder la tête hors de l'eau. "On respecte le choix des consommateurs mais on leur dit d'essayer au moins de prendre de la viande locale, de la bonne viande, de la viande qui est produite autour de chez eux et qu'ils peuvent acheter soit en direct à la ferme soit dans des grandes surfaces qui font l'effort d'acheter des viandes autour de chez eux".

Le secrétaire d'Etat américain à l'Agriculture quitte la Hesbaye en étant impressionné par le travail de ce producteur wallon. "Comme aux Etats-Unis, vous avez de bons éleveurs, des éleveurs moyens et de moins bons. Ici, on est clairement au sommet. Quand on voit ses cultures, comment il gère ses animaux, j'imagine que tous les fermiers en Belgique ne sont pas aussi consciencieux qu'Eric", dit Sonny Perdue.



Cette visite va-t-elle être à la source d'exportations de viande Blanc bleu belge vers les Etats-Unis? Il est trop tôt pour le dire.