Le scrutin provincial invalidé à Visé ? La députée Gerkens ne peut être candidate aux provinciales

A Visé, le scrutin provincial pourrait être invalidé. C'est une information du Vif l'express. La députée fédérale Muriel Gerkens se présente comme tête de liste aux Provinciales. Or la loi a changé. Le code wallon de la démocratie locale interdit désormais à un parlementaire d'être candidat aux provinciales. Et il est trop tard aujourd'hui pour un recours. Résultat, le scrutin pourrait être annulé et les Visétois peut être amenés à revoter pour les provinciales.

Contactée par nos soins, Muriel Gerkens explique : Il était clair que si j'entrais dans la majorité provinciale, j'arrêtais d'être parlementaire. Mais j'avais demandé aux services de la chambre, pour eux, il n'y avait pas de problème à être candidate. Idem quand je suis allée déposer la liste et les candidats pour le district, on décline son nom, sa profession ... et personne n'a rien dit. Pour la députée, les textes sont contradictoires et peu clairs. d'autant que je suis candidate aux communales, et là, c'est possible.

Comme le dit le Vif l'Express, Ecolo, sur ce coup, a été mal à Visé ...