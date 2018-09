Le scrutin à Soumagne, c'est à une équation à multiples inconnues

Quel fouillis, au parti socialiste soumagnard ! Il y a un membre du collège, lassé des querelles intestines, qui ne se représente plus ; il y a autre échevin qui a démissionné, avec un conseiller communal, pour contribuer au lancement d’une formation citoyenne " plus à gauche ", Citoyen Go ; il y a une bourgmestre qui annonce sa retraite politique, mais qui soutient une liste dissidente, dite "d'initiative innovante", avec deux camarades. Il y a enfin un ancien bourgmestre, septuagénaire, appelé à la rescousse pour tenter de recoller les morceaux.

La question est donc sur toutes les lèvres : avec Alain Delchef à la première place, le PS va-t-il rester le premier parti de la localité ? Va-t-il conserver son rang historique ? Va-t-il se maintenir au pouvoir, avec quels partenaires ? L'élargissement à une partie du CDH et l'ouverture à une "impulsion démocratique", peut-il suffire ? Stop ou encore ?

En face, l’actuelle opposition est divisée : pour incarner le changement, le mouvement réformateur joue les fédérateurs et se présente sous le sigle "Demain", avec des militants et des gens sans étiquette autour de son chef de groupe sortant Benjamin Houet, et un programme axé sur la bonne gouvernance. Les écologistes ont adopté le même genre de démarche, avec une liste verte, mais "Plus", pour plus de justice sociale et environnementale, une liste où des indépendants doivent compenser la défection d'un conseiller particulièrement remuant, évincé en août pour indiscipline apparemment. Et en plus, spécificité locale, le groupe ICI, emmenée par un élu démocrate humaniste, Peter Bragard, dont le slogan prône le bon sens.

La chasse aux candidats dits " de la société civile " a été rude, parmi les mouvements de jeunesse, les équipes de foot, les groupements de pensionnés. Plus que les projets, les propositions et les promesses, où il est question d’aménagement du territoire, de lutte contre les inondations, de dimmensionnement d'un centre commercial, de services sociaux ou encore de mobilité, c’est peut-être, dans une localité fortement marquée par des querelles clochemerlesques, la formation qui aura réussi le meilleur casting qui l’emportera…..