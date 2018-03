Le scandale Veviba bénéficie à la firme aubeloise Jean Gotta

Les malheurs de la société Veviba et de son propriétaire, le groupe Verbist, font le bonheur de plusieurs concurrents. Les marchés perdus par Veviba ont été repris par d'autres.

Parmi ces sociétés, la firme "Jean Gotta" d'Aubel, qui assure notamment la découpe de la viande. Son volume d'activités a augmenté de 50 à 60%. Il a fallu engager une quinzaine de personnes sous contrat intérimaire. Patrick Schifflers, l'administrateur-délégué de Gotta, explique à quel type de demandes il avait dû répondre en urgence: "Tout ce qui concerne le travail en quartiers ou en carcasses, ce sont des viandes avec os, et puis alors le désossage des viandes qui est assez fortement impacté également. Et dans une relative mesure quand même aussi, tout ce qui est produits consommateurs".

Cela concerne principalement la grande distribution, mais pas seulement. Patrick Schifflers: "Ça touche un peu tous les créneaux, on a des demandes pour la grande distribution, c'est la plus grosse partie, mais également des bouchers, et même dans une certaine mesure tout ce qui concerne les grossistes horeca, l'approvisionnement du secteur grossistes et collectivités".

Accord annulé

Mais le scandale entraine une autre conséquence, plus fâcheuse: Gotta a annulé l'accord qu'il était sur le point de signer avec les Abattoirs Lanciers, de Rochefort: "Nous avions un dossier qui avait été introduit à l'autorité de la concurrence et qui visait pour notre part à reprendre une entreprise du groupe Verbist, moyennant une collaboration, notamment globale pour ce qui concernait l'exportation hors union européenne. Ce dossier était en cours d'examen, on était au tout début de la procédure, et il est évident que, au vu des circonstances actuelles, nous avons décidé d'y mettre un terme. En termes d'image, s'associer à ce groupe, en tout cas en ce moment, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas positif".

Signalons que l'entreprise Jean Gotta ne fait aucune affaire avec les sociétés du groupe Verbist. Lors de la procédure qui était en cours pour l'accord annulé, la moindre entente commerciale avec ce groupe lui aurait valu une amende équivalente à 10% de son chiffre d'affaires, soit ici 5 millions d'euros.