Le saviez-vous ? La cueillette des myrtilles est réglementée

C'est le moment pour la cueillette des myrtilles sauvages. Une cueillette limitée, ce que beaucoup d'entre-nous ignorent.

C'est ma grand-mère qui m'a appris à cueillir les myrtilles

Nous nous sommes rendus à Spa, à la rencontre de Nadine Bourguet, en pleine cueillette dans un endroit qu'elle préfère garder secret. Un bosquet situé dans les bois des hauteurs de Spa. C'est ici que Nadine vient récolter des myrtilles depuis son plus jeune âge: "C'est vraiment une passion, une passion de ma grand-mère, bobonne, qui, quand je suis revenue d'Afrique, m'a appris à cueillir les myrtilles. On a comme tout le monde ces petits endroits magiques et secrets, et chaque année, je viens à la cueillette aux myrtilles".