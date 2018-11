Le sapin de la Grand-Place de Bruxelles coupé ce mercredi dans l'Hertogenwald

Le sapin qui ornera dès ce jeudi la Grand-Place de Bruxelles pour les fêtes de fin d'année a été coupé ce mercredi matin dans la forêt domaniale de l'Hertogenwald, à Baelen. C'est la troisième fois en douze ans que le sapin provient de cette forêt et Yves Pieper, le chef de cantonnement de Verviers de la Division Nature et Forêt n'en est pas peu fier.

"Il est très grand. Il fait 22 mètres de haut et présente un poids de 4,7 tonnes. C’est un arbre qui a 67 ans. Il est certifié PEFC, ce qui veut dire qu’il vient d’une forêt gérée de façon durable, donc en respectant des contraintes environnementales d’exploitation des forêts. On fait attention à la protection des sols et des eaux et cette forêt se régénère perpétuellement : on ne coupe jamais plus que ce qui se régénère naturellement", détaille-t-il.

Le sapin sera installé ce jeudi sur la Grand-Place de Bruxelles, à partir de 6h30.