Le sac à dîner pour la rentrée, une tendance qui ne se dément pas

C’est une tendance qui ne se dément pas : d’année en année les élèves sont nombreux à opter pour le sac à dîner, un sac isotherme, pour y placer leur repas de midi et le garder au frais. Dans les magasins de fourniture scolaire, on en trouve d’ailleurs de tout type.

A porter à l’épaule, à accrocher à la mallette sur roulette, des petits, des grands, il y en a vraiment pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Le sac à dîner, c’est tendance et cela fait déjà quelques années que ça dure. Chez un spécialiste comme IPL, à Liège, Pina Sanza l’a bien remarqué : " Ce sont des articles qui existent depuis 2006 mais le grand boom, c’est à partir de 2012. Nous en vendons beaucoup : en moyenne une dizaine par semaine, facilement. Comme ce sont des sacs isothermes, le dîner est frais et c’est une sécurité que recherchent les parents pour leurs enfants ", explique-t-elle.

Pour Catherine, l’heure est à l’achat des fournitures scolaires et le sac à dîner pour ses enfants, elle le possède déjà : " L’année dernière, nous avons pris des sacs isothermes. Je n’ai pas de soucis par rapport à ces sacs-là. Leurs tartines restent appétissantes et bien conservées. L’école demande d’ailleurs, pour plus de facilité, que la boîte à tartine soit dans un sac séparé, mais pas nécessairement un sac isotherme ", précise-t-elle.

Son fils, Sacha, est d’ailleurs loin d’être le seul à en avoir : " Toute ma classe en a. Je trouve que c’est bien parce que c’est facile à porter et c’est plus agréable à manger ".

Des sacs qui se déclinent aussi à des prix très variés.