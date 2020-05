Le rush sur les plants de légumes et arbustes fruitiers

Les pépiniéristes ont été les premiers à pouvoir rouvrir depuis la crise du Covid-19 mais sous conditions strictes. Soixante pourcents d'entre eux ont ouvert le 18 avril et les autres progressivement.

Après trois semaines d'ouverture, le secteur a le sourire en Wallonie: les chiffres d'affaires sont plus importants que la moyenne; les clients achètent en masse plantes et fleurs, mais phénomène nouveau, ce sont surtout les plants de légumes et les fruitiers qui ont la cote. Nous sommes allés à la rencontre de pépiniéristes.

Les gens jardinent beaucoup plus qu'avant

Michel Wathelet est pépiniériste et horticulteur à Theux; il limite à 15 le nombre de voitures sur son parking, mais qu’importe, les clients se suivent à un rythme plus que régulier: "Tous les clients sont là, bien nombreux, un peu à cause des marchés fermés. Les gens ont besoin d'être dans leur jardin. Ils jardinent beaucoup plus qu'avant".

Concombres, courgettes, fraisiers, pommiers...

Le pépiniériste est lui-même surpris du chiffre d’affaires actuel, mais il l’est encore plus quand il constate le véritable rush des clients sur les plants de légumes et les arbustes fruitiers: "Tomates, concombres, cornichons, courgettes, même si ce n'est pas encore la bonne époque pour planter parce qu'il fait encore froid la nuit, et bien les gens achètent. Les fraisiers par exemple, c'est quelque chose qui s'est vendu d'une manière exceptionnelle cette année. Les framboisiers, les groseilliers, même les pommiers, poiriers... tout ça s'est très bien vendu".