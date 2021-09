Le Roi Philippe et la Reine Mathilde rencontrent à nouveau des sinistrés des inondations de juillet

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde visitent les zones affectées par les inondations ce mercredi 15 septembre. En début de journée, ils ont été informés de la situation actuelle et des actions en cours pour appuyer la population locale, lors d’une réunion de travail à l’Hôtel de Ville de Verviers, en présence de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et du ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo.

En fin de matinée, les Roi et la Reine sont allés à la rencontre des commerçants locaux, des représentants de la Croix-Rouge, de la Défense et du monde associatif à Ensival. Ils ont également salué de nombreux sinistrés. "Cette visite, ça fait du bien, parce que, pour l’instant, nous sommes abandonnés par tout le monde" déplore une habitante victime des inondations "Au début, il y avait une grande solidarité, mais maintenant, il n’y a plus rien. On doit se débrouiller, on n’a pas de chauffage et je réchauffe mes repas sur une plaque électrique."

Je vois quotidiennement des gens qui dépriment, c’est terrible !

Pour saluer les Souverains, cette médecin a fait le déplacement "On a besoin d’un peu de courage" souligne Jennifer Bongartz. "C’est dur après deux mois, on voit les gens qui commencent à déprimer. Je vois beaucoup de personnes sinistrées, ça me touche personnellement, parce que mes parents font partie des victimes. Et au travail, je vois quotidiennement des gens qui dépriment, c’est terrible franchement."

Les Souverains se sont ensuite déplacés à Esneux pour visiter l’Athénée Royal qui s’est préparée à la rentrée scolaire dans des circonstances difficiles.