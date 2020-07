J'adore l'odeur du kérosène

Le roi Philippe en visite à l'aéroport de Liège - © RTBF - Olivier Thunus

Le roi Philippe a discuté quelques minutes avec les travailleurs, s'inquiétant de la façon dont ils ont vécu la crise. "J'adore l'odeur du kérosène", a-t-il même confié à une ravitailleuse, chargée de remplir les avions de carburant. Le souverain a ensuite eu droit à une démonstration effectuée par un agent de la douane, lui montrant un chargement de masques de protection KN95 non conformes. Pour vérifier la conformité des masques respiratoires, la douane inspecte tout d'abord l'emballage, qui doit comporter un certain nombre d'inscriptions comme le destinataire, des explications pour mettre le masque ou encore le sigle CE. Ce dernier ne suffit toutefois pas et, en cas de doute, les masques sont expédiés aux agences de surveillance du marché tels que le SPF Économie ou l'AFMPS. Ils sont alors testés en laboratoire. Le colis présenté au Roi ne filtrait pas suffisamment pour être utilisé à l'hôpital. En cas de non conformité, les masques sont soit détruits, soit réexportés.