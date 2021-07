Le Roi et la Reine ont rencontré les sinistrés à Pepinster

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus cet après-midi à Pepinster, en province de Liège.

Pepinster est un des endroits où la situation est la plus dramatique suite aux inondations. Six personnes y ont perdu la vie. Mais le bilan humain est encore incertain à l'heure actuelle. 31 personnes sont encore portées disparues. Des maisons se sont effondrées.

Dès leur arrivée, Philippe et Mathilde ont rencontré quatre jeunes d'une troupe locale qui ont participé au nettoyage de la maison de retraite. "Nous sommes les scouts de Grand-Rechain, un village voisin. Et comme on n'était pas très touché, on s'est dit qu'on pouvait venir aider" explique un scout à la Reine, très à l'écoute, et qui souligne cette belle initiative de solidarité.