Le roi et la reine fêtent le centième anniversaire de Spa Monopole

La société Spa Monopole est fournisseur de la Cour. Ce n’est donc pas étonnant que Philippe et Mathilde aient tenu à associer aux célébrations du siècle d’existence de l’entreprise. Une entreprise qui n’a pas toujours été florissante, comme en témoigne Marc du Bois, administrateur-délégué et actionnaire d’une firme qui cultive ce "capitalisme familial": "Mon grand-père paternel est arrivé dans l’entreprise dans les années 20 ; à l’époque, elle appartenait à quelques petites banques locales, mais elle était au bord de la faillite, et mon grand-père était fournisseur en gaz carbonique, il livrait ses bombonnes, mais ses factures n’étaient pas honorées, alors il a demandé qu’elles soient payées sous la forme d’actions de la société : il a été visionnaire, il a été intelligent, il a ensuite beaucoup œuvré, puis mon père lui a succédé, puis mon frère, et puis, depuis vingt-sept ans, c’est moi."

Au-delà de l'aspect protocolaire, très apprécié par le personnel, la royale visite a également été l'occasion d'un colloque sur la durabilité des minéraliers, et la protection des sources.