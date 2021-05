Le robot tondeuse, prédateur mortel du hérisson

Les prévisions les plus alarmistes ne lui donnent plus que quelques petites années de survie. D’ici 2025 ou 2030, le hérisson pourrait avoir presque totalement disparu. Il existe pourtant des solutions toutes simples pour le protéger.

Des lésions en général irréversibles

La route, les coupe bordures, les piscines : autant de dangers mortels pour les hérissons, qui sortent tout juste de leur période d’hibernation. Depuis quelques années, il doit faire face à une nouvelle menace : les robots tondeuses à gazon. Les ménages sont de plus en plus nombreux à en être équipés. Problème : ils ont tendance à les laisser tourner la nuit, à l’heure où les hérissons se promènent.

Nathalie Laboureur, responsable d’un centre agréé de revalidation pour hérissons, à Sprimont, a pris l’habitude de voir arriver chez elle ces petits mammifères, sérieusement mutilés. " Chaque jour, je reçois au moins cinq hérissons, victime de robot tondeuse ", précise la responsable du centre Les N’hérissons.

Une solution toute simple : couper sa tondeuse pendant la nuit

Il faut dire que la période est particulièrement propice à ce genre d’accident. " Ils sortent d’hibernation, donc ils cherchent à manger. Un hérisson voyage beaucoup, son territoire est très large. Il se déplace de jardin en jardin et comme la majorité des gens font tourner leur tondeuse la nuit, il n’y a pas beaucoup de jardins où il peut être en sécurité ", déplore Nathalie Laboureur.

Et pour ces hérissons blessés, il n’y a malheureusement plus grand-chose à faire. La plupart d'entre eux doivent être euthanasiés. " Pour se protéger le hérisson se met en boule. Le robot arrive contre et comme il est constitué de petites lames, il coupe le hérisson en morceaux. Les lésions sont en général irréversibles. "

Un sujet encore mal connu

Pour éviter ces rencontres mortelles, la solution est donc toute simple : couper sa tondeuse pendant la nuit, puisque le hérisson est un animal nocturne. Certaines communes ont d’ailleurs pris des dispositions, pour interdire l’utilisation de ces tondeuses entre 22 heures et 10 heures. Une interdiction très peu respectée, par méconnaissance en général.

" Il faut faire des campagnes de publicité, sensibiliser les gens ", estime Nathalie Laboureur. " Je vais déjà dans des écoles pour sensibiliser les enfants, mais tout le monde doit passer le message ".