Le RFC Seraing et le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye collaborent pour la santé des joueurs professionnels du club

Pour remplir les obligations médicales imposées aux clubs de division 1A, le RFC Seraing vient de conclure une première convention de collaboration avec le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye.

Le club et l’hôpital sérésiens collaboreront pour dispenser de soins de santé aux joueurs professionnels. Cette convention est valable pour la présente saison de football. A son terme, et après évaluation, cette collaboration pourrait être prolongée.

"Il y a deux volets.", explique le docteur Bernard Geurde, le directeur médical du CHBA, "Il y a un volet "présaison" qui correspond à l’obligation légale d’examens médicaux systématiques pour les joueurs du club et notamment les transferts entrants : des examens cardiologiques, pneumologiques, des tests physiques. Il y a également des examens dentaires qui sont prévus et des tests de laboratoire. Tout ça est fait ici sur place. Puis, dans le courant de la saison, en cas de blessures, d’accidents, de problèmes de santé, nous allons recevoir les joueurs, non seulement au moment d’un traumatisme, par exemple, mais également dans le cadre d’une revalidation, d’une réadaptation fonctionnelle après une blessure grave ou une intervention chirurgicale. Outre cette prise en charge des joueurs, à chaque match au stade du Pairay, un de nos SMUR assurera la sécurité médicale des joueurs mais bien entendu aussi du public."