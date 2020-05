Le RFC Seraing annonce avoir obtenu un avis favorable de la CBAS pour ses licences

Le Royal Football Club Seraing a annoncé lundi avoir reçu un avis favorable de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) à ses demandes de licence Pro (D1B) et amateurs (A1) en vue de la saison prochaine. Le club de D1 amateurs a comparu "virtuellement" lundi en début d'après-midi devant l'instance ultime d'appel du sport belge. Si ces licences se matérialisent - la décision sera officialisée au plus tard le 10 mai -, Seraing devient le premier candidat à la montée en D1B en cas de non-octroi de licence à un des six clubs pro toujours en attente du document indispensable.

La licence amateurs ne posait aucune réel problème, "c'était une bêtise, un retard de salaires d'un montant de 1000 euros, qui avait été réglé depuis longtemps", a expliqué Mario Franchi, le président du RFS à l'agence Belga.

L'octroi de la licence pro était moins évidente. "Par rapport à notre passage devant la fédération, nous avons juste ajouté les bilans du FC Metz, et cette fois le manager de la commission des licences a dit qu'il n'y avait pas de souci, il a changé d'avis. Du coup, la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport n'a émis aucune objection et l'audience a duré à peine cinq minutes."

Reste à savoir si Seraing peut espérer évoluer la saison prochaine au niveau professionnel. "On est bien sûr candidat à la montée, on a tout fait pour. Mais on ne sait pas ce qui va se passer", reconnaît le président Franchi.

Le champion de D1 amateurs Deinze est assuré de prendre la place de Lokeren, déclaré en faillite, en D1B. Le KMSK, champion de division 1 amateurs (A1), a obtenu sa licence auprès de la RBFA. Autre équipe qui peut espérer évoluer au 2e niveau national (D1B), le RWDM a aussi obtenu son sésame de la fédération.

Au cas où une des six équipes pro (Standard, Mouscron, Ostende, Virton, Lommel, Roulers) toujours à la recherche d'une licence ne l'obtenait pas auprès de la Cour belge d'arbitrage du sport, les Molenbeekois (6e de leur championnat) peuvent espérer être promus. Mais désormais c'est Seraing (3e du championnat de D1 amateurs) qui aura la priorité et devient le premier club sur la liste d'attente. Lierse Kempenzonen a obtenu samedi sa licence pro grâce à la CBAS mais ne se situe qu'au 3e rang derrière Seraing et le RWDM.

Autre inconnue, le format la saison prochaine de la D1B qui sera adopté. Il pourrait devoir être modifié si la saison ne pouvait aller à son terme en raison de la pandémie de coronavirus.