Le retour du projet éolien sur la campagne de Halledet

Ce lieudit se situe entre les villages de Clermont et de Saint-Séverin, à la limite entre les communes d'Engis et de Nandrin, le long de la route du Condroz. Le groupe limbourgeois NPG a sollicité un permis d'environnement, pour planter là-bas cinq mâts d'éoliennes de 150m de haut. L'enquête publique doit démarrer à la mi-juin.

Ce n'est pas la première fois qu'un projet de ce genre est évoqué à cet endroit. Voici trois ans, le groupe Lampiris, d'une part, et la société NPG d'autre part, avaient introduit des dossiers, chacun de son côté. A l'époque, le ministre de l'aménagement du territoire a opposé un refus à ces deux demande, et il a suggéré aux deux opérateurs de se concerter. C'est ce qu'ils ont fait, selon nos informations.

Les parcelles concernées sont des terres agricoles, avec essentiellement des champs, quelques vaches et, dans le voisinage, un poulailler industriel. Mais, sur ce type de relief en plateau, l'impact paysager est évidemment énorme, surtout en bordure d'une voirie particulièrement fréquentée. Et il faut donc s'attendre, comme en 2015, à ce qu'un fort vent de contestations et d'oppositions se lève....