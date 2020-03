Le retour des trottinettes partagées, à Liège

La société franco hollandaise Dott annonce ce lundi qu’elle déploie deux cents trottinettes sur le territoire de la ville. Pour les adeptes de cette nouvelle mobilité, c’est une bonne nouvelle : les autres opérateurs en flotte libre, Trotty, Cir et Lime ont suspendu les opérations pendant la période hivernale, et les autorités communales sont pour l’instant sans information quant à qui reprendrait quand…

Les engins Dott se distinguent par leurs grandes roues et leurs larges repose-pieds, ce qui assure à l’usager un gain de confort. Les utilisateurs bruxellois, où la firme est implantée depuis un an se plaignent parfois d’une certaine lourdeur et d’une certaine lenteur. Une assurance est automatiquement comprise dans le prix de la location. La société Dott a signé la charte du cyclopartage, ce dont l’échevin Forêt se félicite : ce système permet une régulation, sans qu’il ne s’agisse d’une concession, ou d’un quelconque mécanisme d’obligation de la part des pouvoirs publics.