Le retour des bornes à boire à Liège ? La question est à l'étude

Plan canicule : un système d’alerte pour les 75 ans et plus

Lors de la canicule de l’été 2019, une permanence téléphonique et des équipes mobiles ont été mises en œuvre pour soutenir les personnes âgées ou fragilisées. Il s’agissait de prendre de leurs nouvelles régulièrement mais également de vérifier qu’ils aient connaissance des mesures de prévention ou parfois d’aller pour eux faire de petites courses.

Sur base de cette expérience et des enseignements à tirer de la crise sanitaire actuelle, la Ville de Liège va proposer à ces personnes d’intégrer un fichier téléphonique permettant la diffusion automatique de message de prévention et d’alerte via BE-Alert. Ce dispositif permettra également de générer un appel individualisé en entrant en contact avec les personnes via le centre d’appels 0800.

Un courrier nominatif sera envoyé dans les prochains jours à tous les habitants domiciliés et aux ménages comptant au moins une personne de plus de 75 ans, ce qui concerne près de 10% de la population liégeoise.