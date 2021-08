Le Requiem de Mozart pour débuter la saison de l'ORW: un hommage aux victimes de la pandémie et des inondations

Le Requiem de Mozart, c'est l’œuvre choisie par l'Opéra Royal de Wallonie pour débuter la saison à Liège. Une saison qui commencera véritablement avec "La force du destin", un opéra de Verdi programmé dès la mi-septembre. La programmation cette année fait une fois de plus la part belle aux compositeurs italiens classiques mais pas seulement. Dans les 10 opéras proposés, il y aura aussi du Mozart et du Tchaïkovsky.

Le Requiem de Mozart proposé samedi pour débuter la saison est dédié aux victimes de la crise sanitaire, à l'ancien directeur Stefano Mazzonis décédé cette année, et bien sûr aux victimes des inondations.

On ne pouvait pas commencer comme si rien ne s'était passé

Un concert qui sera dirigé par la cheffe de l'Opéra de Liège, Speranza Scapucci, que nous avons rencontrée en pleine répétition: "On a voulu commencer la saison avec ce Requiem de Mozart pour plusieurs raisons. La première, c'est que, après 19 mois de pandémie et toutes les fermetures des théâtres, on a passé une saison très particulière. Cela n'aurait donc pas été normal de commencer avec un concert d'été comme si rien ne s'était passé. J'ai donc voulu commencer par cet hommage à toutes les victimes de la pandémie, pas seulement les personnes qui ont perdu la vie, mais aussi les personnes qui ont perdu leur travail, qui sont en difficultés à cause de cette tragédie mondiale. En plus, pendant l'été, on a eu l'autre grande tragédie des inondations à Liège, et pour toutes les victimes de ce drame, on a pensé à faire ce Requiem" explique Speranza Scapucci.

Et pour ce Requiem, pas mal d'artistes sont d'ailleurs des Liégeois: "On s'est dit que c'était bien d'utiliser surtout des chanteurs belges et si possible de la région de Liège, dont Sophie Karthäuser, Angélique Noldus qui habite à Liège, Luca Dall'Amico qui est Italien mais qui est un ami fidèle de la maison et qui habite à Liège et est marié avec une Liégeoise. C'est un moment de recueillement et de prière, où on peut réfléchir un peu sur ce qui s'est passé, et donner aussi un message d'espérance pour le futur".

Un concert qui sera donc particulièrement dédié à la ville de Liège: "C'est un concert pour la ville de Liège, pour les gens de Liège, de la région, de la Wallonie. Evidemment, c'est pour tout le monde, la musique est un langage universel, mais on voulait faire quelque chose en particulier pour notre ville. C'est une façon, on l'espère, de fermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau avec la nouvelle saison qui va s'ouvrir avec "La forza del destino" au mois de septembre".

Une saison riche et variée

Une nouvelle saison riche et variée, comme le souligne la cheffe de l'ORW: "La saison qui vient est, je pense, une des plus fantastiques que j'ai eues ici. Stefano Mazzonis avait mis en place une variété de titres avec des grandes stars qui arrivent et surtout des choses qu'on n'a jamais jouées dans ce théâtre, ou des raretés comme Mese Mariano, ou un opéra qui est connu mais qui se fait rarement ici qui est l'Eugène Onéguine de Tchaïkovsky, un opéra russe que je vais diriger moi-même. Je vais faire aussi un grand concert de musique de Richard Wagner et de Strauss".

Les ventes de tickets en ligne commenceront dès le 19 pour les abonnés, et le 26 août pour le public.