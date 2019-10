Le renouveau de la rue Souverain-Pont, à Liège, est une réalité

C’est une des plus anciennes rues commerçantes de Liège. La rue Souverain-Pont. 233 mètres de long, quatre de large, située entre la Place Saint-Lambert et la rue Cathédrale, elle remonte au 9e siècle.

Jusqu’en 2012, elle était dans un triste état. Puis une opération de redynamisation a été lancée par la Ville. Avec des travaux et des primes à l’établissement de commerces. Et cela a fonctionné. Aujourd’hui, la rue a retrouvé son dynamisme d’antan.

Quelques tables et chaises à même la rue devant certains établissements, des vitrines attrayantes, des restaurants, des cafés, des commerces d’artisanat, c’est la rue Souverain-Pont. Il y a quelques années, elle hébergeait surtout des cafés douteux et des prostituées. Elle a donc bien changé. C’est le constat dressé par Murat, un des plus anciens commerçants de la rue : " Je suis là depuis 26 ans et la rue a fort changé. D’après les clients, c’est très propre et fréquentable alors qu’avant, c’était vraiment négligé. Le visage de la rue a fort chanté aussi grâce aux nouveaux commerces qui sont venus. C’est dynamique et ça amène du monde. Maintenant, les gens entrent tranquillement dans la rue et ils se sentent en sécurité ".

Parmi les bénéficiaires de l’action Créashop de la Ville, Emmanuelle Wegria, de Wattitude. Elle ne regrette pas son implantation dans cette rue : " L’initiative de la Ville de Liège a permis à quatre créateurs de s’implanter. Du coup, il y a plein d’autres indépendants, créateurs ou restaurateurs, qui ont aimé cette nouvelle ambiance et qui ont rejoint la rue. Là, ça fait cinq ans que j’occupe cette surface et on a vraiment vu le changement. Notamment en été où c’est super-agréable avec plein de terrasses partout. C’est vraiment un petit village ".

Ce renouveau, Virginie Ansion, du Chapeau d’Or, l’a attendu et elle le confirme, il est bien là : " Beaucoup de nouveaux magasins, beaucoup de restaurants et donc beaucoup plus de passage du coup. Je m’étais dit qu’un jour, la Ville allait redécouvrir les bâtiments de cette rue, qu’un jour elle les referait et qu’un jour la rue allait être belle. Et ça s’est passé plus vite que je ne le pensais. Je n’ai jamais regretté de m’être implantée ici ".

Sur 25 commerces dans cette rue, 19 s’y sont implantés ces dernières années.