Le recyparc de Wasseiges fermera le 19 mars

Le recyparc de Wasseiges fermera ses portes le 19 mars. Son permis d'exploitation venait à échéance et Intradel a décidé de ne pas le renouveler.

En cause, le budget trop élévé, plus d'un demi million d'euros pour améliorer le site qui n'était plus en état. Pas de toilettes fixes, pas de raccordement à l'égout, pas d'accès à l'eau courante, ... des conditions qui ne respectaient pas non plus le droit des travailleurs.

Le parc va donc fermer ses portes définitivement. Les habitants de Wasseiges devront se rendre aux recyparcs voisins, à Burdinne, Braives ou Hannut

Des discussions sont également en cours entre Intradel et la commune de Wasseiges pour envisager des solutions de transitions, comme le dépôt d'un conteneur vert dans la localité.

Selon Intradel, le parc ne jouissait pas non plus d'une grosse affluence et de nombreux habitants utilisaient déjà les parcs voisins.