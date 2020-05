Le réalisateur de films d'animation Ben Stassen crée le vin de "son" pays d'Aubel

De l'image à la vigne! C'est le parcours surprenant que vient d'emprunter le réalisateur, producteur et scénariste de renom, Ben Stassen, patron des studios Nnave Pictures à Bruxelles, qui réalise des films d'animation 3D projetés aux quatre coins du monde. Cela fait 40 ans que Ben Stassen a quitté son village natal d'Aubel pour rejoindre la capitale quand il n'est pas aux Etats-Unis. Mais brusquement, voici qu'il revient sur ses terres pour un projet que lui-même n'aurait pas imaginé voici quelques mois encore: planter des vignobles et, dans quelques années, produire et vendre le vin d'Aubel. Quelle mouche a donc piqué l'artiste - homme d'affaires? Le confinement y est pour quelque chose. Certes, l'idée lui a été glissée dans l'oreille par son neveu Charles Piron, qui exerce sa profession dans le secteur du vin à Bruxelles, mais profitant d'un agenda un peu moins chargé et du télétravail de ses 120 employés au studio de production, Ben Stassen s'est investi en quelques mois dans l'exploitation de vignes sur les hauteurs d'Aubel.

Des cépages classiques

Le réalisateur a d'abord acquis les terres: 6,7 hectares magnifiquement situés aux frontières de la commune d'Aubel et des Fourons, dont quatre hectares accueilleront les premiers vignobles: " d'ici, on jouit d'une vue imprenable sur Aubel et le pays de Herve , savoure Ben Stassen; le terrain est orienté plein sud, il est à versant de colline, très pentu, ce qui est loin d'être le cas des autres producteurs de vins belges. Quand mon neveu m'a parlé du projet, j'ai embrayé de suite, une sorte de coup de folie; je finance donc l'aventure mais évidemment, je n'aurai pas le temps de gérer les vignes et la production; c'est Charles qui s'en chargera". En attendant, lorsque nous avons rencontré Ben Stassen , ce dernier respirait le bonheur: chaussé de bottes et coiffé d'un chapeau rappelant les bons vieux westerns, il plantait avec patience les pieds de vigne avec son neveu bien sûr mais aussi son épouse et son beau-frère : " nous avons planté 16.500 pieds exactement, explique-t-il, maintenant, comme il fait très sec, on doit arroser abondamment chacun d'entre eux. " Quel type de cépages ont donc été choisis par Ben Stassen et son neveu: "on fait dans le classique, précise le premier; chardonnay, sauvignon, auxerrois, meunier et pinot noir. Ces quatre cépages seront assemblés pour faire du pétillant; on va faire du pinot noir vin tranquille donc sans bulle, et je suis aussi un grand fan de sauvignon de Nouvelle-Zélande!" C'est qu'il semble déjà bien s'y connaître, le bougre: sa motivation semble en tout cas à la hauteur de son grand talent de réalisateur et scénariste!

Vinification et vente sur place