Le PS vainqueur des élections à Verviers, une alliance PS-MR-Nouveau Verviers

Les résultats sont complets et officiels à Verviers. Le PS apparaît comme le vainqueur des élections communales à Verviers. Il remporte 13 sièges sur 37, soit une progression de 1 siège. Le MR aurait 6 sièges (-4), le cdH cinq sièges (-6), Nouveau Verviers 4 sièges, Ecolo quatre sièges (+1), le PTB ferait son entrée au Conseil avec 3 sièges et le PP doublerait son score pour avoir 2 sièges.

Après négociations, la bourgmestre Muriel Targnion a conclu un accord avec le MR de Maxime Degey en recul pourtant de 4 sièges. PS et MR obtiennent la majorité de 19 sièges sur 37. Une majorité trop courte. Il fallait élargir, c'est chose faite. Le PS gouvernera donc avec le MR et le nouveau parti Nouveau Verviers, un parti créé par un ex MR avec des citoyens venus de différents horizons.

Le nouveau collège sera composé de 6 PS, 2MR et 1 NV. Selon nos informations, c'est Jean François Chefneux, avocat et tête de liste, qui montera au collège pour Nouveau Verviers.

On attendait aussi de voir les voix de préférences, notamment au PS, entre Muriel Targnion et l'échevin Hasan Aydin (qui avait réalisé un meilleur score qu'elle il y a six ans). Cette fois, c'est Muriel Targnion qui l'a emporté avec 2.999 voix contre 2.388 pour Hasan Aydin. Au MR, c'est aussi le chef de file Maxime Degey qui l'a emporté face à Freddy Breuwer.