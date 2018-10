Le PS vainqueur des élections à Verviers, qui se dirige vers une tripartite

Les résultats sont complets et officiels à Verviers. Le PS apparaît comme le vainqueur des élections communales à Verviers. Il remporte 13 sièges sur 37, soit une progression de 1 siège. Le MR aurait 6 sièges (-4), le cdH cinq sièges (-6), Nouveau Verviers 4 sièges, Ecolo quatre sièges (+1), le PTB ferait son entrée au Conseil avec 3 sièges et le PP doublerait son score pour avoir 2 sièges.

Le premier enseignement, c'est que la majorité sortante PS-cdH n'est pas reconductible. La seule bipartite possible serait PS-MR, mais avec un seul siège de majorité. La bourgmestre socialiste sortante Muriel Targnion n'a pas caché sa volonté d'aller vite pour la formation d'une majorité et vouloir que celle-ci se décide cette nuit, voire lundi. Il se dit qu'à Verviers, c'est vers une tripartite que l'on s'oriente, reste à définir avec quels partis. Cela pourrait aussi être une affaire de personnes car de sérieux antagonismes existent entre plusieurs personnes. Il semble par exemple impossible de faire cohabiter dans un même collège le MR Freddy Breuwer et le cdH Marc Elsen.

On attendait aussi de voir les voix de préférences, notamment au PS, entre Muriel Targnion et l'échevin Hasan Aydin (qui avait réalisé un meilleur score qu'elle il y a six ans). Cette fois, c'est Muriel Targnion qui l'a emporté avec 2.999 voix contre 2.388 pour Hasan Aydin. Au MR, c'est aussi le chef de file Maxime Degey qui l'a emporté face à Freddy Breuwer.