Le projet Val St Lambert FreeTime Park reçoit une récompense internationale

Selon les professionnels de l'immobilier commercial, du moins selon les particiants au Mapic, le salon international des spécialistes du secteur , c'est le meilleur projet de complexe de magasins. Ils ont voté pour décerner au dossier sérésien une récompense, une distinction, un award...

L'un des éléments qui a joué en faveur du Val St Lambert Free Time Park, c'est probablement la manière dont il envisage d'utiliser les structures des anciens ateliers de la cristallerie pour installer des boutiques modulables et parfois éphémères. Et peut-être plus encore, le partenariat étroit avec la société John Cockerill pour la gestion énergétique: de la cogénération, du photovoltaïque, combinés aux solutions de stockage du courant que l'entreprise est occupée à inventer. La promesse d'une forte réduction de la facture d'électricité a évidemment de quoi séduire les gestionnaires des echaînes et des enseignes. L'argument a en tout cas été lourdement mis en évidence lors de la présentation du dossier.

Le mélange, sur le site, d'équipements de vente t de loisirs, d'un hotel, d'un centre de séminaires, et d'infratructures récréatives a achevé de convaincre. Il reste à présent à concrétiser...