Le projet de Cornerstones pour le manoir de Péry, à Trooz, se précise

Le groupe anversois Cornerstones, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans le troisième âge. Il compte sept sénioreries, en région flamande. C'est la première fois qu'il arrive en territoire wallon. Son projet pour le site du manoir de Péry, juste à la limite en Trooz et Chaudfontaine, c'est de remplacer ce petit chateau du dix-neuvième par une résidence service de soixante cinq chambres, une polyclinique et un centre de revalidation. Le montant de l'investissement n'est pas connu.

Une première version des plans, présentés voici deux ans, a suscité quelques oppositions. Mais des améliorations ont été apportés: le volet strictement résidentiel, avec des appartements "classiques" a été abandonné; le caractète arboré du parc, avec hêtre pourpre et sycomore, a été mieux respecté; un bassin d'orage est prévu, en plus d'une statuion d'épuration, pour éviter les problèmes d'égoutage et d'eaux de ruissèlement.

Il n'empêche: des craintes , à propos de la mobilité et du surcroit de trafic de voitures, risquent de s'exprimer lors de l'enquête publique pour délivrer le permis d'urbanisme: le lancement de la procédure a été officiellement affiché ce samedi.