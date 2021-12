Le projet de centre commercial à Verviers revu avec une priorité aux logements

Le centre commercial "O Quai" qui devait voir le jour à Verviers semble avoir été définitivement abandonné en faveur d'un projet donnant la priorité au logement, indique jeudi City Mall. Ce changement de vision résulte, selon le promoteur immobilier, des évolutions et des événements intervenus dans un passé récent à savoir comme la transformation des modes de consommation, la crise du covid et le besoin de logements nouveaux en Wallonie aggravé, en région verviétoise, par les inondations de juillet dernier.

Si des discussions se poursuivent entre City Mall et la Ville, "la philosophie qui prévaut n'est plus celle d'un shopping monolithique traditionnel et fermé, constitué d'une centaine de cellules auxquelles venait s'additionner du résidentiel mais d'un quartier ouvert privilégiant le logement, étoffé de services et de commerces adaptés à un centre-ville", précise City Mall dans un communiqué.

L'ensemble du projet revisité a été conçu en collaboration avec un bureau spécialisé en design urbain. Il s'agira d'un projet novateur qui devrait compter 400 logements et environ 15.000 m² de commerces et restaurants. D'éventuelles fonctions telles que des bureaux, une résidence service, s'y ajouteront.

"Le tout est pensé dans des espaces qui feront la part belle aux piétons et à la nature avec, par exemple, des 'toits verdurisés à vivre' et des jardins agrémentant l'entrée des immeubles" conclut City Mall qui entend s'inscrire dans la philosophie des projets de rénovation urbaine portés par la Ville.

La rue Spintay, axe historique dédié au logement, pourrait être réalisée en priorité. Pour la partie correspondant à la Rive gauche du projet, City Mall devrait déposer ultérieurement une demande de permis.