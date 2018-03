Le projet Chinrue n'est pas suspendu, mais quand même reporté

La société Etienne-Piron vient de remporter une bataille, dans la guerre de tranchées qu'elle mène depuis une décennie pour construire plus d'une cinquantaine de logements dans le centre de Theux. Elle vient d'obtenir du conseil d'état que la requête en suspension du permis d'urbanisme, introduite par un comité d'opposants, le comité du quartier des saules, soit rejetée. Mais ce n'est peut-être qu'une demi-victoire.

C'est en effet parce que l'urgence n'a pas été démontrée que les riverains ont été déboutés. Et pour cause, puisque la société Etienne-Piron a déposé au dossier un document de planification, qui subordonne le début des travaux à la décision définitive sur le recours en annulation. Et cet engagement a été explicitement confirmé à l'audience. Les magistrats prennent en général de longs mois, parfois plusieurs années, pour trancher, sur le fond, ce genre de litiges. Autrement dit, le promoteur, qui, à l'été dernier, lorsque la région wallonne a délivré les autoristations, a prévu la livraison des premiers appartements endéans les deux ans, risque fort de devoir encore ronger son frein.

Ce projet Chinrue est régulièrement évoqué depuis dix ans. Il a déjà été au centre de trois enquêtes publiques, à la suite de divers soucis de procédure. Il représente un investissement d'une douzaine de millions.