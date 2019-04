Le projet Bavière est en route !

"Bavière en route", c'est d'ailleurs le titre des 2 journées d'activités et d'animations prévues ces vendredi et samedi. Et oui, le chantier d'aménagement d'une nouvelle infrastructure dédiée à la culture, au numérique et aux arts est, enfin, entré dans une phase décisive.

Il a été laissé à l'abandon depuis l'arrêt des activités en 1985. Après le lancement des travaux préparatoires en juin de l'année dernière, le chantier Bavière est effectivement entré il y a quelques jours dans une phase importante au niveau du terrassement et des fondations. Le bâtiment commencera à sortir de terre fin de cette année. L'inauguration est prévue dans environ 3 ans et demi.

Cette nouvelle infrastructure comprendra un pôle des savoirs qui sera composé d'un centre de ressources, d'espaces de convivialité et de participation citoyenne pour accueillir des spectacles et événements.

On y retrouvera également un exploratoire des possibles consacré à la création artistique ainsi qu'une pépinière d'entreprises destinée à abriter des jeunes sociétés à vocation culturelle et créative.

L'investissement est considérable. Il s'élève à près de 36 millions et demi d'euros ! De l'argent européen, wallon, provincial mais aussi communal pour le réaménagement de voiries dans le quartier.