Le programme électoral des démocrates-humanistes liégeois se veut "audacieux"

Mille logements par an

Et puisque les démographes prévoient un hausse de la population, le CDH préconie un plan global pour construire ou rénover un millier de logement chaque année. Selon Olivier Rion, actuel conseiller de l'action sociale, "le but, c'est de mener une politique d'ensemble, de décider d'où il faut construire ou rénover; et de se concerter avec les localités voisines pour ne pas qu'elles lotissent juste à la lisère du territoire de la ville, et qu'elles créent en ville des problèmes de mobilité; un échange de bons procédés, évidemment."