Le prochain film des frères Dardenne, sélectionné pour le festival de Cannes, a en partie été tourné dans une ferme liégeoise

C'est officiel depuis hier, le prochain film des frères Dardenne est sélectionné pour le 72e festival de Cannes. Il raconte la vie d'Ahmed, un jeune garçon de 13 ans. Ce film a, en partie, été tourné dans une ferme pédagogique de la région liégeoise.

C'est dans l'exploitation agricole de Jacques De Marneffe, située à Borlez, que ce film a été tourné. Cette expérience laisse de bons souvenirs à son propriétaire. "Déjà le fait de les recevoir chez soi, c’est déjà un privilège. Et puis de voir toute leur grande famille s’installer pour un mois donc les maquilleurs, les habilleurs, les cameramans, les preneurs de sons, c’est vraiment un monde que je ne connaissais pas et qu’on a découvert avec mon épouse", explique Jacques de Marneffe.

Pendant un mois, l’agriculteur a changé de métier. Il était le conseiller technique de l’équipe. Il fallait que les situations soient conformes à la réalité quotidienne. "Il y a des scènes qu’on a répétées une trentaine de fois. Je me souviens d’une scène où il fallait ramener les veaux vers leur mère. C’est une scène qui a été tournée 30 fois", se souvient-il.

Suite à ce tournage, Jacques De Marneffe a envie de se rendre au festival de Cannes et de voir son exploitation agricole. "C’est sur qu’on a envie d’aller à Cannes maintenant il est certain que ce n’est pas bon marché. Mais bon, si c’est un peu trop cher on vendra un taureau", raconte t-il.

Le scénario du film reste confidentiel. Le tournage s’est effectué à l’abri des regards.