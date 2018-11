Le "prix du livre politique" décerné à Véronique De Keyser pour un livre sur l'Europe et ses démons

L'ex-députée européenne Véronique De Keyser succède à Bruno Colmant comme lauréate du prix du livre politique remis chaque année à l'occasion de la "foire du livre politique", à la Cité Miroir, à Liège. Les jurés sont des journalistes et des mandataires, réunis dans un savant équilibre de tendances.

La construction européenne s'est faite sans les peuples, et les institutions de l'union récoltent aujourd'hui les populismes. C'est la thèse de cet ouvrage.

Et pourtant, cette démocratie, pour très imparfaite qu'elle soit, ne doit pas être balayée d'un revers de manche et de bulletin de vote: elle est "approximative", cette démocratie, au sens où les ango-saxons parlent de connaissance approximative, d'approximative knowledge.

C'est ici le professeur émérite de psychologie qui s'exprime, plus que l'ancienne parlementaire. Un peu à la manière d'un article Wikipédia où par ajustements progressifs, les internautes approchent de la vérité au fur et à mesure que l'article s'enrichit des contributions spontanées, les citoyens et les mouvements sociaux sont appelés dans les années qui viennent à construire pas à pas une démocratie de solidarités sociales.