Le "prix du livre politique" attribué à Jan Walraeven

L’an dernier, la Foire du Livre Politique a dû être postposée, pour cause de pandémie. Postposée, et non annulée : une édition, semi-virtuelle a été organisée, à la Cité Mirroir de Liège, ce vendredi. Et le nom du lauréat du prix, décerné comme chaque année par une douzaine de jurés, journalistes et mandataires publics, a été dévoilé. C’est l’ouvrage de Jan Walraeven, "Le Vol du Siècle", qui l’a emporté.

Au-delà d’une description plutôt classique du traçage numérique des citoyens internautes, l’auteur décortique les ressorts de l’économie des données personnelles, collectées, traitées et vendues. L’enjeu est commercial, mais pas seulement. Il en va de nos libertés individuelles, et pas seulement du respect de la vie privée. Des cas concrets, des exemples précis, et quelques astuces pour se protéger des algorithmes, amènent à une prise de conscience des risques du suivi, en ligne, de nos comportements. Et c’est une question sociale majeure, dans la mesure où l’évolution technologique annonce, pour un futur très proche, des "villes intelligentes", dont il faut peut-être déjà apprendre à se méfier.

Note: l'auteur de cet article est membre du jury du prix.