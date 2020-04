Le prix du lait s'effondre, les fermiers liégeois s'inquiètent

Comme l'explique Alain, le père, "nous sommes occupés à préparer la terre sur une douzaine d'hectares, pour planter le maïs qui sert à nourrir notre centaine de vaches pendant l'hiver: avec les beaux jours, nous avons commencé à épandre le lisier, mais là, les bêtes sont dehors, et comme l'herbe est fraiche et grasse, la production va encore augmenter". Or, il faudrait au contraire diminuer: "nous savons que si au niveau européen, nous réduisons les volumes de 10%, les prix vont monter de 5%, sans que les consommateurs ne s'en aperçoivent". Et si cette crise dure trop longtemps, son fils, Pierre, qui a repris l'exploitation voici trois ans, risque de ne pas tenir le coup: "j'ai contracté un emprunt assez conséquent d'un demi million, à la banque, j'ai calculé le crédit pour tenir avec un prix moyen pour le lait, comme nous avions jusqu'ici, mais si la baisse continue, je ne pourrai plus rembourser mes dettes; la solution ? c'est de réguler la production, ça nous aiderait beaucoup".