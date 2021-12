Le principal artisan du développement asiatique de Liège Airport s’en va

Son nom n’est pas très connu du grand public, mais Steven Verhasselt est l’homme qui a inscrit l’aéroport de Bierset sur la carte mondiale du transport aérien de fret. Comme directeur commercial pour l'extrême orient, il a réussi à attirer en région liégeoise de nombreuses compagnies, parmi lesquelles les Russes d’AirBridgeCargo. C’est lui qui a permis de ne pas dépendre exclusivement du bon vouloir de TNT ou de FedEx.

Lors de l’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête de la maison mère Nethys, lors des enquêtes approfondies confiées au groupe Deloitte — enquêtes qui ont abouti à la mise à pied du directeur général Luc Partoune- des griefs ont été retenus à l’encontre de Steven Verhasselt, et notamment à propos de son train de vie, depuis sa base hongkongaise. Un cumul de salaires et d’émoluments divers a notamment été pointé, et le conseil d’administration a longtemps cru y voir une infraction aux décrets wallons sur la gouvernance.

Quoi qu’il en soit, son départ marque un tournant pour Liège Airport, qui perd incontestablement une remarquable force de prospection. Steven Verhasset a récemment fondé une société de consultance, et c’est à travers elle qu’il semble déterminé à réorienter sa carrière.