Le premier président de la cour d'appel de Liège en marche vers la cour du travail

Depuis dix ans, Marc Dewart est le chef de corps des conseillers de la Cour d'Appel. Il arrive au terme de son second mandat, et légalement, il ne peut plus rempiler. Il a postulé pour diriger désormais une autre juridiction de même niveau, la Cour du Travail. Il a été l'unique candidat, et son dossier a reçu ce mardi un avis favorable du conseil supérieur de la justice: il est donc officiellement présenté. Le ministre doit, endéans les deux mois, confirmer.

Marc Dewart est connu du grand public notamment pour avoir présidé l'un des procès d'assises de la bande à Habran, et pour ses cris d'alarme à propos du manque de moyens financiers et humains dont les juges et les procureurs se plaignent. Marc Dewart est également une figure du folklore malmédien: il est arrivé qu'il troque sa robe et son épitoge d'hermine contre le costume rouge vif du trouv'lè, le personnage carnavalesque qui incarne l'autorité pendant les quatre jours d'avant-carême...