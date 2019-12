Le premier échevin de Neupré est déchargé de ses attributions jusqu'à nouvel ordre

Après les propos xénophobes de l’échevin socialiste de Neupré envers les gens du voyage, la réaction de la majorité locale MR/PS n’a pas tardé. Et c’est une sanction qui a été prise : après une réunion tenue dans un lieu discret, l’intéressé est temporairement déchargé de ses fonctions scabinales.

Dans un communiqué que la bourgmestre n’a pas souhaité commenter plus avant, le collège communal dit comprendre la colère de Benoît Hons après le vol dont il a été victime à l’étranger, rappelle la qualité du travail fourni dans le cadre de son mandat, souligne les excuses et le retrait rapide de la publication incriminée, mais refuse de banaliser de tels propos, qualifiés d’inappropriés et d’injustifiés.

Quelle pourrait être la suite de cette affaire ? En vertu du code de la démocratie locale, c’est le conseil communal qui, seul, peut adopter une motion de méfiance individuelle. Une telle démarche doit remplir une condition : le texte doit être déposé par la moitié au moins de chacun des groupes qui participent au pacte de majorité. Les élus des deux formations sont convoqués samedi prochain pour en débattre, et pour aborder la question d’une "nouvelle sanction". La veille, la commission de vigilance du parti de Benoît Hons aura évoqué le cas. L’affaire est donc loin d’être terminée.