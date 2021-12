Le premier café liégeois produit et torréfié à Liège

Pour la première fois, un café a été produit et torréfié à Liège grâce à une récolte exceptionnelle réalisée au sein de l’Observatoire du Monde des Plantes de l’Université de Liège.

En dix ans, les trois caféiers de la variété arabica qui poussent dans les serres de celui-ci n’avaient jamais autant produit de fruits. "Les récoltes se sont étalées entre le milieu du printemps et le milieu de l’été car les fruits ne mûrissent pas tous en même temps et la quantité récoltée s’est élevée à environ 1 kg 300 g de graines" explique Sophie Pitoors, biologiste.

Cela paraît bien peu mais cela correspond à la production moyenne d’un caféier, cet arbre qui produit entre 400 g et 700 g de graines par an, soit l’équivalent d’une quarantaine de tasses de café.

Une fois les graines récoltées, celles-ci ont été séchées une première fois et débarrassées de leur enveloppe pour être à nouveau séchées, avant de passer à l’étape très importante de la torréfaction. " On a opté pour la torréfaction traditionnelle et pour ça on a travaillé avec la Caféière d’Outremeuse" poursuit Sophie Pitoors " c’est une très ancienne boutique plus que centenaire où le café est torréfié sur place à une température comprise entre 180 et 220 degrés, ce qui permet au café de garder beaucoup d’arôme".