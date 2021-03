Le port du masque en 5e et 6e primaire fait grincer des dents

La mesure obligeant les enfants de 5e et 6e primaire à désormais porter le masque durant les cours n’est pas reçue favorablement dans toutes les écoles. Dans certains établissements de la région liégeoise, la direction a pris l’initiative de ne pas obliger les enfants à porter le masque en classe, tout en ne l’interdisant pas non plus. Les enfants y sont libres de le porter ou non – certains le faisaient déjà avant l’obligation ministérielle – et les parents sont aussi libres de demander à leur(s) enfant(s) de le porter.

Différents arguments sont avancés dans ces écoles pour justifier cette position. Parmi ceux-ci, le fait que " cette règle s’applique à l’ensemble des écoles, grandes ou petites, sans tenir compte du contexte propre à chaque école ", explique un directeur. Une école de village est ainsi mise sur pied d’égalité avec une école de ville très peuplée. Une école où très peu de cas de Covid ont été dénombrés depuis un an se voit appliquer les mêmes règles qu’une autre où les cas sont légion. " Dans mon école, les enfants et les enseignants se montrent très respectueux des distances sociales et autres règles Covid, et les cours se donnent fenêtres et portes ouvertes ", souligne encore ce directeur qui se voit appliquer un port du masque au même titre que d’autres écoles où enfants et adolescents, voire enseignants, prennent plus de liberté à ce sujet. Des enseignants qui soulignent parfois aussi l’importance du non verbal chez les enfants, un non verbal qui n’est plus visible pour les enseignants avec le port d’un masque que ne portent de toute manière pas les frères et sœurs des enfants de 5e et 6e primaires.