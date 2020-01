Le pont des Modeleurs, à Liège, n'est plus qu'un souvenir

Deux jours pour démonter, un an pour adapter et reconstruire. Le pont des modeleurs à Sclessin, près de Liège, a désormais disparu du paysage. Dès 6 heures samedi, les ouvriers ont commencé à le démolir. Un chantier qui s’inscrit dans les travaux à réaliser pour l’implantation du tram à Liège.

Deux pelles hydrauliques qui grattent le pont, une autre équipée d’un marteau-piqueur qui le rend plus friable, le pont des modeleurs n’est désormais plus qu’un souvenir. " Le pont est démoli à l’aide de pelles hydrauliques. On démolit la partie qui est au-dessus de la rue Ernest Solvay et la culée qui est attenante. La culée, c’est l’appui qui est sur le côté de la route ", explique François Devillers, responsable des travaux d’ouvrages d’art pour Tram Liège Construction.

Le démontage d’une partie importante du pont puis sa reconstruction et son élargissement étaient nécessaires pour faire passer le futur tram liégeois sous celui-ci. " Pour l’instant, la rue Ernest Solvay est à double sens de circulation et avec deux trottoirs. A terme, avec le tram, il y aura toujours ces deux sens de circulation, mais au milieu il y aura les voies de tram. En plus, à cet endroit, il y aura une station, avec des quais. Donc il faut qu’on passe d’une portée de 16 mètres à l’heure actuelle à une portée d’environ 32-33 mètres dans le futur ", détaille-t-il.

" L’idée, c’était de démolir le week-end parce que ça a beaucoup d’impact sur la circulation du quartier. Quant à la reconstruction, elle va débuter immédiatement après la démolition et l’opération totale devrait durer à peu près jusqu’aux mois de juillet-août, pour une réouverture dans un peu moins d’un an ", précise-t-il encore.

La reconstruction ne devrait pas avoir d’impact important pour la circulation. Bien moindre en tout cas que les autres travaux réalisés pour le chantier du tram.