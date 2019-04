Le poisson d'avril devenu réalité d'Adamo et Eddy Ape

Ce qui n'était au départ qu'un poisson d'avril devient réalité. Non pas qu'Adamo arrête les albums et les tournées, mais bien qu'il ait enregistre une version de sa chanson "les filles du bord de mer" avec le rappeur bruxellois Eddy Ape.

La version poisson d'avril, c'était lundi dans l'émission Hep Taxi, de Jérôme Collin, avec l'annonce faite par Adamo. La réalité, c'est dès aujourd'hui confirment les deux artistes.

" La blague s’est avérée quelque chose de crédible, grâce à mon nouvel ami Eddy Ape et à son talent ", précise Salvatore Adamo. " C’est devenu une réalité et ça nous permet de le faire déjà ce soir à The Voice et c’est un plaisir et un honneur de pouvoir reprendre ce son ", confie Eddy Ape.

Le rap pour Adamo, les mélodies de ce dernier pour Eddy Ape, deux univers bien différents, mais pas inconnu : " Je me suis rendu compte que sur ce support de musique urbaine, il y avait des textes très profonds et d’une grande poésie. Je parle surtout du rap cloud parce que c’est un rap englobant, planant, et j’aime beaucoup ça ", détaille Adamo. " Ma mère était une grande consommatrice de variété française donc j’ai tout entendu et ces sons, je les connaissais déjà ", précise quant à lui Eddy Ape.

Un duo à découvrir aussi ce mardi soir sur la Une dans l'émission The Voice. Quant à cette version des filles du bords de mer, elle est dès à présent disponible sur les plateformes de téléchargement légal.