Le point sur les marchés de Noël et les Saint-Nicolas estudiantines maintenus ou annulés

Ce sont les deux événements festifs du jour : l’ouverture du marché de Noël de Liège et la Saint Nicolas des étudiants de Verviers. Des événements qui seront peut-être dépendants des mesures que prendra le Comité de Concertation programmé ce matin. Mais des événements qui pour l’instant sont maintenus.

Maintenu, le marché de Noël de Liège l’est. En tout cas pour l’instant, et avec des mesures sanitaires strictes, comme le confirme l’organisateur Pierre Luthers : " Sous réserve des mesures fédérales qui seraient prises, nous sommes tombés d’accord avec la Ville sur le plan des mesures sanitaires à respecter. Nous savons que nous devons être un modèle du genre pour avoir une chance de continuer jusqu’à la fin du village. Essentiellement, il faudra avoir son covid safe ticket ou un test réalisé chez un pharmacien pour pouvoir pénétrer sur le village de Noël, en tout cas dans les zones où on peut boire. Et il faudra porter le masque partout ".

Le Codeco pourrait toutefois décider de la limitation à minuit des heures d’ouverture de ce type d’événement.

La fête, ce sera aussi à Verviers pour les étudiants. Ils fêteront la Saint-Nicolas. Les festivités sont maintenues, a confirmé la bourgmestre, y compris la grande soirée, avec là aussi des mesures sanitaires : " Il n’est question d’aucune annulation ou d’aucun changement de programme. Au niveau de la grande soirée, les détenteurs du CST pourront entrer sans effectuer de test mais devront garder le masque dans les infrastructures de danse, excepté pour consommer des boissons à table. Les personnes n’ayant pas de CST devront effectuer un test antigénique reconnu, qui va générer un QR code qui lui sera envoyé par email et qui fera office de CST pour l’événement ", détaille Olivier Lopez, l’organisateur.

Des tests qui seront disponibles à l’entrée de l’événement. Seule crainte des organisateurs : se voir imposer par le Codeco une fin des festivités à minuit.

Et ailleurs ?

En ce qui concerne les autres Saint Nicolas et marchés de Noël de la province, pas encore de décision définitive de maintien ou d’annulation pour la Saint Nicolas des étudiants liégeois le 5 décembre. Les discussions se poursuivent entre ceux-ci et la Ville. Les festivités estudiantines hutoises ont, elles, par contre été annulées.

Pour les marchés de Noël, beaucoup ont déjà été annulés. Cela concerne ceux de Malmedy, Waremme, Momalle, Verlaine, Fléron, Romsée et Boncelles.