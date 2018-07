Le plus grand club de Padel intérieur de Belgique vient d'ouvrir à Liège

Encore méconnu dans notre pays, le Padel perce de plus en plus. Entre le tennis et le squash, c'est un sport convivial, familial, accessible. Le plus grand club intérieur de Belgique vient d'ouvrir à Liège.

Le Padel, ça se joue à deux contre deux, avec une raquette en mousse dur et une balle ressemblant à celle du tennis. C'est la première fois que Lucas Foster touche une balle de Padel. Sa réaction après une heure d'initiation à ce sport: "Ce qui est intéressant, c'est qu'on mêle les règles du tennis et du squash. Il y a un filet et des murs pour faire rebondir la balle. Le plus gros problème, c'est d'oublier les automatismes du tennis, quand on est dépassé par la balle, on a tendance à s'arrêter de courir, ici elle rebondit et elle revient".

Cinq terrains indoor

Le Padel est un sport qui est en train de se développer en Europe à grande vitesse. Il y a six ans, il y avait douze terrains en Belgique. Aujourd'hui, il en existe plus de 220. Mais la quasi totalité est installée en plein air. Deux amis ont donc décidé d'innover en créant le plus grand club intérieur de Belgique avec cinq terrains indoor. Gordon Henroye, co-fondateur du club Bayards Sport, explique: "L'hiver, nous sommes en Belgique, donc forcément il y a beaucoup de jours de pluie, quand il gèle, ce n'est pas l'idéal. Avec les vitres, ce n'est pas l'idéal non plus car elles sont vite humides et ce n'est pas la même chose".

Les vitres, c'est le côté le plus fragile de ce sport. Elle sont en verre de dix à douze millimètres d'épaisseur mais elles ne sont pas incassables. "Si une vitre devait être brisée pendant le jeu, malheureusement, ou par un élément extérieur qui survient, comme les vitres sont en verre trempé, elles explosent en mille morceaux pour justement préserver le joueur qui devrait être tout près de cette vitre-là" explique Michel Orosz, constructeur de Padel.

Le prix d'un terrain de Padel à l'heure tourne autour des 30 euros. Aujourd'hui, plus de 4000 personnes sont affiliées à un club francophone. En tout cas, effet de mode ou pas, en Espagne, le Padel reste le sport le plus pratiqué.