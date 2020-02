"Le plus beau métier du monde": à Soumagne, le départ à la retraite d'une directrice d'école

A l'école d'Ayeneux, les élèves avaient préparé une petite fête d'adieu pour le dernier jour de "Madame Polis", comme ils l'appellent. Et ils ne manquent pas d'attentions et de gentillesse: "On vous aime Madame, au revoir, vous allez nous manquer". "Je voulais vous dire merci de m'avoir aidé dans toutes mes difficultés. Merci. Franchement, ça m'a vraiment touché ce que vous m'avez dit dans les couloirs". Des messages touchants. Et beaucoup d'émotion pour la directrice.

Les enfants entourent la directrice et ne manquent pas d'attentions et de gentillesse. - © RTBF - Erik Dagonnier

Michèle Lambert va donc tourner une page de sa vie. Et ce qu'elle retiendra de sa carrière, c'est surtout beaucoup de bonheur: "Je suis dans cette école depuis 40 ans. C'est compliqué pour moi aujourd'hui de me dire que, voilà, à 15 heures 30, la porte va se fermer. Je retiens de toutes ces années beaucoup de bonheur, beaucoup de fous rires, beaucoup de réunions où on cherche des solutions pour les enfants en difficultés. C'est un métier passionnant à mes yeux. C'est un métier où il faut donner, accepter, où il faut entourer, protéger, aider, soutenir, que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants qui ont parfois du mal avec certains. A mes yeux, c'est le plus beau métier du monde, vraiment. Et je ne le regretterai jamais, jamais".