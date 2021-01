Le plateau des Hautes Fagnes à nouveau ouvert à la circulation, mais avec de nouvelles mesures

C'est officiel depuis hier: le plateau des Hautes Fagnes sera à nouveau ouvert à la circulation ce weekend. Pour rappel, la circulation automobile avait été interdite les deux weekends passés en raison des problèmes engendrés par l'énorme affluence de touristes, en particulier le stationnement des véhicules.

Les Fagnes sont à nouveau accessibles donc, mais avec de nouvelles mesures pour éviter le chaos au niveau des parkings et des grands axes menant aux points de départ de balades.

Le nombre de visiteurs limité

On pourra donc à nouveau rejoindre le toit du pays en voiture ce week-end. Pourquoi ce brusque changement de cap? Daniel Stoffels, Bourgmestre de Waimes: "Le tourisme a le droit de vivre dans les Fagnes aussi. Et puis, on s'est dit que, la période d'enneigement étant un peu plus longue, les gens vont être moins curieux par rapport à la neige, et nous espérons également moins de monde".

Mais comme la neige est toujours abondante, l’invasion de promeneurs risque bien de ne pas faiblir, d’où cette décision: "Nous allons limiter le nombre de personnes qui viennent sur la Fagne. A peu près 2000 voitures auront un emplacement. Et lorsque ces 2000 voitures seront en place, on fera signe aux gens de continuer et de chercher des parkings ou des visites plus loin, au-delà du plateau des Hautes Fagnes".