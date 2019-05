Le Plan Urbain de Mobilité de l'arrondissement de Liège définitivement adopté

C'est le premier du genre en Wallonie, et c'est surtout une étape décisive en matière de transport et de déplacement en région liégeoise: le Plan Urbain de Mobilité de l'arrondissement de Liège vient d'être définitivement adopté par le gouvernement wallon.

Ce plan urbain de mobilité, le PUM, avait été soumis à enquête publique fin de l'an dernier. Il avait ensuite été avalisé par les 24 conseils communaux de l'arrondissement de Liège.

Son adoption définitive par le gouvernement wallon en fait le texte de référence destiné à éclairer les stratégies de mobilité à mettre en place dans les 10 prochaines années dans le grand Liège.

En pratique, cela signifie que dans un proche avenir, vous pourrez notamment circuler sur 15 corridors réservés aux vélos ou encore stationner votre voiture dans un des 24 nouveaux pôles d'échanges multimodaux et parkings relais. Vous embarquerez à bord du tram qui pourrait aller jusqu'à Jemeppe et Herstal. Côté rail, vous profiterez de la rapidité du Réseau Express Liégeois. Enfin, en tant que piéton, vous devriez bientôt profiter de la modernisation et de la sécurisation des voiries.