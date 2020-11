Le Plan Grand Froid est activé et adapté aux mesures Covid

Le Plan Grand Froid est activé depuis le 1er novembre et cela jusqu’au 31 mars. Cette année, la Wallonie adapte celui-ci à la crise sanitaire.

Le Plan Grand Froid offre un accueil permanent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux personnes en situation de grande précarité. La crise du coronavirus met à mal les conditions d’accueil de celles-ci. Des moyens supplémentaires ont donc été octroyés aux 7 Relais sociaux wallons.

Ceux-ci sont en première ligne et sont confrontés à des pénuries de personnel ainsi qu’à des surcoûts importants en raison des règles de protection sanitaire. Ce sont donc 50.000 euros complémentaires qui ont été octroyés à chaque relais social.

" On met des moyens supplémentaires dans les relais sociaux, à la fois pour pouvoir permettre de respecter les distances sociales, et donc d’avoir des dortoirs qui sont beaucoup plus larges, avec moins de personnes, pour respecter les règles sanitaires, et à la fois pour permettre également de continuer à pouvoir servir des repas, mais avec des règles qui seront différentes, et plus de personnel puisque les lieux sont un peu plus éparpillés que durant une période classique ", précise Christie Morreale, Ministre wallonne de l’Action sociale et de la Santé.

Les structures d’hébergement de jour et de nuit doivent pouvoir accueillir une centaine de personnes. Ces moyens supplémentaires sont évidemment plus que bienvenus, estime Arnaud Jacquinet, coordinateur du Relais Social du Pays de Liège : " Cinquante mille euros, c’est plus de la moitié de la subvention habituelle en plus. Il faut savoir aussi que le système de subvention des lits en hébergement collectif a été également augmenté. On a eu un renfort au niveau du matériel aussi. On a été livré en matériel de protection : des gants, des masques, des blouses et des visières. Et donc tous ces moyens complémentaires aux autres années vont nous permettre de faire face à cette crise et d’accueillir nos usagers dans les meilleures conditions qui soient, mais aussi permettre au personnel de pouvoir travailler dans de meilleures conditions de sécurité ".

Cette année, cinq sites seront ouverts sur Liège et ses environs. Quatre sites pour le centre de Liège et un site à Seraing.