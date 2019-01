Le plan "froid morbide" activé en région liégeoise

Alors que la neige est annoncée ce mardi, le plan "froid morbide" -c'est son nom- vient d'être activé en région liégeoise. Des lits supplémentaires sont désormais accessibles aux SDF dans les quatre abris de nuit à Seraing (rue du Molinay) et à Liège (rue Chevaufosse, rue sur la Fontaine et caserne Saint-Laurent).

Ces lits sont mis à disposition quand la température passe sous les moins trois degrés. Ce qui est le cas en ce moment. Pourquoi dès moins 3 degrés? Parce qu'on considère que dormir dehors par un tel temps met la vie en danger. D'où ce nom de "plan morbide".

Une quinzaine de lits supplémentaires

Cette mesure porte à 118 le nombre de places disponibles au sein des quatre abris de nuit de Seraing et Liège. Adrien Fievet, coordinateur général du Relais social du Pays de Liège: "C'est un sous plan du plan grand froid. C'est l'activation des lits dits "froid morbide", c'est-à-dire qu'on met à la disposition des demandeurs des lits qui sont réservés pour les températures qui descendent sous les moins trois degrés. En général, ce sont des lits qu'on réserve effectivement pour les périodes de froid intense. Ils sont dans les abris de nuit et on les active sur ordre du coordinateur général et de la cheffe de service de défense sociale, du CPAS. Ça fait à peu près une bonne quinzaine de lits".

Une évaluation au jour le jour

Une évaluation du dispositif nécessaire est faite au jour le jour, selon les prévisions météo. Pour avoir un lit où dormir, les sans abris doivent s'inscrire sur place.

L'an dernier, en raison d'une longue période de froid, le bourgmestre de Liège avait autorisé la police à emmener les SDF dans ces abris de nuit, même sous la contrainte, que ça leur plaise ou pas. Simple question de survie.