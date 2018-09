Le plan d'urgence de la commune de Soumagne est-il à jour ?

C'est une curieuse information qui est actuellement diffusée par le groupe "CitoyenGo", une liste de gauche qui se présente aux élections d'octobre. Ses militants ont réalisé une enquête pour connaître les préoccupations de la population soumagnarde. Ils se sont rendus compte que la sécurité est la première des priorités. Ils ont cherché à comprendre, par exemple, pourquoi, lors des récentes inondations, il a fallu plus de trois heures de délai pour ouvrir un gymnase comme centre d'accueil des sinistrés. Ils ont été à l'administration communale, pour jeter un oeil sur le plan d'urgence. Ils se sont aperçus que le document qu'ils ont pu obtenir date....de 2013.

Avec, au fil des pages, quelques bizareries. C'est toujours l'ex-bourgmestre qui est supposé présider la cellule de crise. C'est le nom d'un ancien directeur général qui est repris à l'inventaire: trois autres se sont déjà succédés depuis son départ. Sur les huit inspecteurs de police à contacter, il n'en reste plus que trois en poste. La firme d'ambulances a été mis en faillite, et, à l'inventaire des risques, figurent des pompes à essence qui n'existent plus...

Pour la bourgmestre, qui soutient la liste "ICI", ce sont là des "âneries"... Le plan d'urgence a été actualisé voici deux ans et demi, et donc, "tout est en ordre". La porte-parole du gouverneur de province relativise la polémique: un mauvais renseignement administratif n'a pas énormément d'importance quand les pompiers, les médecins, la protection civile se déploient sur les lieux d'une catastrophe. C'est le niveau de préparation des opérations qui est déterminant. Et, de ce point de vue, une préposée de la commune a effectivement participé à la dernière séance de formation pour la discipline "communication". Et de souligner que, dans d'autres coins de la région wallonne, il resterait encore l'une ou l'autre localité sans plan d'urgence....